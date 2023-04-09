المئات يشيعون المدون العسكري ماكسيم فومين في موسكو

شارك مئات الأشخاص، من ضمنهم زعيم مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أمس، في تشييع المدون العسكري ماكسيم فومين، الذي قُتل أخيراً في انفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ.

وتوجه المئات إلى مقبرة ترويكوروفسكوي في غرب العاصمة الروسية موسكو لإلقاء التحية أمام نعش ماكسيم فومين، قبل دفنه، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المكان.

وتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة في الموقع، تولوا تفتيش الداخلين إلى المقبرة، وارتدى عدد كبير منهم ملابس طُبع عليها حرف Z أو V، في إشارة إلى دعمهم للحرب على أوكرانيا.

والأحد الماضي، قُتل فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، في انفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ يملكه رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية، واتهمت موسكو كييف بأنها رتبت بالتواطؤ مع أنصار للمعارض الأبرز للكرملين المسجون أليكسي نافالني للهجوم.