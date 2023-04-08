تركيا: هزّة بقوة 4.1 درجة تضرب كهرمان مرعش

ضربت هزة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم (السبت)، ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في موقعها الإلكتروني، أن مركز الهزة كان في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كيلومتر، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

كان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.