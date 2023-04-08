«البنتاغون» تحقق حول تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

تحاول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم أوكرانيا في وجه الحرب الروسية، نشرت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

ورداً على سؤال قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تحقق في هذه المسألة. وقالت الناطقة باسم «البنتاغون»: «نحن على اطلاع على المعلومات الصحافية بشأن رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تبحث في المسألة».