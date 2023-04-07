زلزال بقوة 6 درجات شرقي روسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، اليوم الجمعة.

وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات، وكان مركزه على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الجزيرة، بحسب قناة" أر تي عربية" الإخبارية الروسية.

وذكر المكتب الصحافي في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، أنه في الساعة 13:22 (05:22 بتوقيت موسكو) تم تسجيل وقوع زلزال على مسافة 150 كلم جنوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادئ.