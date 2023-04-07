الصين تؤكد العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، أمس، إن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، والتخلص من «التدخل» الخارجي، والإبقاء على مستقبل المنطقة بأيديها.

جاءت تصريحات تشين خلال اجتماع مع وزيري خارجية إيران والسعودية في بكين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن «الصين ستعمل مع دول (المنطقة) لتنفيذ مبادرات.. لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط.

وأفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية، بأن بكين أشادت بـ«أول اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من سبع سنوات»، و«وساطة بكين النشطة» على الصعيد الدبلوماسي.