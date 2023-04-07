كوريا الشمالية تتهم «الجنوبية» وأميركا بدفع المنطقة إلى «شفا حرب نووية»

اتهمت كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، متعهدة بالرد «بعمل هجومي».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية تعليقاً لتشوي جو هيون، الذي وصفته بأنه محلل للأمن الدولي، انتقد فيه التدريبات ووصفها بأنها «حافز لدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة الانفجار».

وجاء فيه أن «هستيريا المواجهة العسكرية الطائشة للولايات المتحدة وأتباعها ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى كارثة لا رجعة فيها... إلى شفا حرب نووية». واستخدم التعليق الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأشار التعليق إلى أن مشاركة حاملة طائرات أميركية في المناورات تهدف إلى تأجيج المواجهة، وأضاف أن بيونغ يانغ سترد على التدريبات بممارسة ردعها الحربي من خلال «عمل هجومي».