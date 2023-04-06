الأمم المتحدة "تندد" بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل وتدعو إلى "ضبط النفس"

ندّد الامين العام للأمم المتحدة بإطلاق صواريخ من لبنان على اسرائيل الخميس، وفق ما قال المتحدث باسمه، داعياً "جميع الاطراف" الى "أكبر قدر من ضبط النفس".

وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال اسرائيل اليوم. ندعو جميع الاطراف الى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، مشدداً على ضرورة "تجنب أي فعل احادي الجانب قد يؤدي الى تصعيد جديد للوضع".