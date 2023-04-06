ترامب: بلادنا ذاهبة إلى الجحيم.. والاتهامات تستهدف إحباط مسعاي الرئاسي

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن واجه اتهامات جنائية، وقال إن «البلاد ذاهبة إلى الجحيم» وإن «العالم يضحك علينا».

وأضاف ترامب مخاطباً وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاجو في فلوريدا: «علينا أن ننقذ بلدنا. لم أتصور أبداً أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث في أميركا... لم أتصور أبداً أنه يمكن أن يحدث».

كما وصف ترامب التهم الجنائية الموجهة إليه بأنها «خاطئة وذات دوافع سياسية وإهانة لبلدنا»، وقال إن الاتهامات الموجهة له تستهدف إحباط مسعاه الرئاسي، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة.

وقال: «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها»، وفقاً لما كتبه على حسابه على موقع «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي.

وهذه هي أول تصريحات لترامب منذ الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام في مانهاتن.

ورغم شنه هجوماً على الادعاء، لكن ترامب لم يدع أنصاره إلى احتجاجات جديدة. وانتقد ترامب مختلف القضايا القانونية التي يواجهها. وأضاف أن هذه القضايا تصل إلى حد أن تكون محاولة لإحباط ترشحه الثالث للرئاسة، واصفاً إياها بأنها «تدخل سافر في الانتخابات على نحو لم يسبق له مثيل».

وأعلن المدّعي العام في نيويورك الثلاثاء أنّ محكمة مانهاتن الجنائية وجّهت إلى ترامب 34 تهمة لأنّه «رتّب» سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترامب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار .