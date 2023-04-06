موسكو مستعدة لدعم إقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا

قالت شركة روساتوم النووية الروسية إن موسكو على استعداد للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وأعربت الشركة عن استعداد موسكو للتعاون مع الوكالة بشأن أمن المحطة، التي مازالت تقع تحت سيطرة القوات الروسية، وذلك بعد لقاء ممثلي الشركة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في الجيب الروسي كالينينغراد أمس.

من جهة أخرى، أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية، صباح أمس، بتحطم طائرة مسيرة هجومية أوكرانية في المنطقة المجاورة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.