محمد بن زايد يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت.. ويدعوه للمشاركة في قمة المناخ

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية ودعوة للمشاركة في قمة المناخ بدولة الإمارات.

تسلم الرسالة نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدى استقباله اليوم سفير الدولة د. مطر حامد النيادي، في دار اليمامة.