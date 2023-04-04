وفاة 6 سائحين وإصابة 11 في انهيار جليدي بولاية سيكيم الهندية

لقي ستة سياح حتفهم وأصيب 11 آخرون عندما وقع انهيار جليدي كبير في منطقة ناتولا بولاية سيكيم الهندية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" نقلا عن مسؤولي الشرطة .

وجري نقل المصابين إلى مستشفى جانجتوك، عاصمة الولاية.

وقال مسؤول بارز في الشرطة المحلية :"تتواصل عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض ."

يشار إلى أن ناتولا هو أحد أهم الممرات في جبال الهيمالايا ويربط بين ولاية سيكيم الهندية ومنطقة التبت الصينية ، وهو مقصد سياحي رئيسي لجماله الخلاب، ويقع على مسافة أكثر من 55 كيلومترا من جانجتوك.

وقالت مصادر عسكرية إن الانهيار الجليدي، الذي وقع في الصباح الباكر عند النقطة 14 على طريق جواهر لال نهرو مارج الذي يربط جانجتوك وناتولا، حاصر ما بين 25 إلى 30 سائحا.

وأضافت المصادر أن "هيئة الطريق الحدودية أطلقت عمليات إنقاذ سريعة، حيث تم إنقاذ 22 شخصا حتى الآن، بينهم 6 من واد سحيق".

وقال مسؤولون إنه تم أيضا إعادة نحو 350 شخصا و80 مركبة تقطعت بهم السبل على الطريق بسبب الثلوج التي سدت الطريق من ناتولا .