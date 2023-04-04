الكرملين: انضمام فنلندا للناتو يهدد الأمن الروسي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدد الأمن الروسي ومصالح البلاد الداخلية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله: "توسيع الناتو يمثل هجوما على أمننا ومصالحنا القومية".

وأضاف أن روسيا سوف تضطر لاتخاذ إجراءات مضادة.

ورفض بيسكوف ما يتردد عن أن انضمام فنلندا للناتو مماثل لانضمام أوكرانيا للناتو، وهو ما تخشاه روسيا.

وقال بيسكوف: "الوضع مع فنلندا مختلف كليا عن الوضع مع أوكرانيا، فنلندا لم تكن أبداً معادية لروسيا، وليس لديها خلاف مع موسكو، الوضع في أوكرانيا على العكس تماماً، وربما يكون أكثر خطورة".