تونس تبدأ إجراءات تعيين سفير جديد لدى سورية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، توجيهات إلى وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، اليوم الاثنين، بالشروع في إجراءات لتعيين سفير جديد لدى العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد استقبل سعيّد، عصر اليوم، بقصر قرطاج، نبيل عمار، وتناول اللقاء نشاط الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشدداً على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أسدى تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.