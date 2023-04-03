ترامب يستعد للمثول أمام المحكمة في نيويورك

يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المثول أمام المحكمة في نيويورك، غداً الثلاثاء، لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهمة جنائية إليه في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

وقد يُصبح ترامب البالغ 76 عاماً أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقال مساعدون لترامب إنه سيتوجه من منزله في مار أي لاغو في فلوريدا، إلى نيويورك لتسليم نفسه.

ووصف ترامب الملاحقات القضائية بحقّه بأنها "حملة اضطهاد" موجّهاً انتقادات للقاضي المكلّف بالنظر فيها.

ووضعت شرطة مدينة نيويورك عناصرها في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة، ولم ترد معلومات وافرة بشأن الإجراءات القضائية المتوقّعة في مانهاتن لكن الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تتهيّأ لتظاهرات احتجاجية وأخرى مضادّة.