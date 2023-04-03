روسيا تتخذ إجراءات رداً على انضمام فنلندا للناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال جروشكو لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين: "لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 أبريل.