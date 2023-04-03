السعودية وإيران تناقشان خطوات الاتفاق الثلاثي

تلقّى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان؛ وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» فقد جرى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وكان الوزيران قد ناقشا، الإثنين الماضي، في اتصال هاتفي، عدداً من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الجاري.

وكانت الرياض وطهران قد أعلنتا في 10 مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والقنصليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين بناء على رغبة من الرياض وطهران في حل الخلافات دبلوماسياً بالحوار.