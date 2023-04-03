إصابة 5 جنود في غارة إسرائيلية على سورية

أصيب خمسة جنود سوريين، فجر أمس، جراء غارة جوية قرب حمص بوسط سورية اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وهذه الضربات هي الثالثة خلال أسبوع على سورية بعد قصف إسرائيلي طال مواقع قرب دمشق ليلتين متتاليتين في 30 و 31 مارس الماضي ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وأدت الغارة إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.