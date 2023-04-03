الاتحاد الأوروبي: سنتصدّى لأي انتهاك روسي في مجلس الأمن

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، إنّ الاتحاد سيتصدّى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوريل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة».

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري بأكمله، ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية، صباح اليوم، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

إلى ذلك، قُتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي في انفجار داخل مقهى بمدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، كما أصيب 16 شخصاً جراء الانفجار، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، أن ستة مدنيين قتلوا وأُصيب ثمانية آخرون في قصف روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا صباح أمس.