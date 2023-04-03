أعاصير وعواصف تضرب الولايات المتحدة

لقي 22 شخصاً مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت وسط شرق الولايات المتحدة وجنوبها، ودمرت عدداً كبيراً من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات.

ولقي سبعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب) مصرعهم، وفق ما أعلنت الناطقة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي، ماغي هنان، ويضاف هؤلاء إلى 15 قتيلاً آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي. وحذّرت الأرصاد الجوية في بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة. وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل، أول من أمس، في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، بحسب موقع «باور أوترج» الأميركي.

وقبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي، متسبباً بمقتل 25 شخصاً، ومخلّفا أضراراً جسيمة بالممتلكات.