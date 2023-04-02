مايك بنس: توجيه اتهامات لترامب يبعث برسالة مروعة للعالم

قال نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، إن «توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب، يبعث برسالة مروعة للعالم عن نظام العدالة الأميركي».

وقال بنس في تصريحات نقلتها عنه «رويترز»: «إن هناك حكاماً ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة». وكان بنس نائباً لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.

ومن المقرر أن تحصل السلطات من ترامب على بصمات أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك بعد أيام، إذ أصبح أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال دفعها في 2016 لإسكات ممثلة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيالز، وتم توجيه الاتهامات رسمياً إلى ترامب في نيويورك، أول من أمس، تزامناً مع مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض.