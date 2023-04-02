إرجاء التوقيع على اتفاق سياسي في السودان إلى 6 أبريل

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان، خالد عمر يوسف، في بيان أمس، إن توقيع اتفاق سياسي لتعيين حكومة مدنية وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات تأجل إلى السادس من أبريل الجاري.

وأضاف أن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه كان من المقرر توقيع الاتفاق أمس، لكنه تأجل بسبب عدم وجود توافق حول بعض القضايا العالقة.

وبعد اجتماع عقد بعد ظهر أمس، وضم قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوة الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية، قال الناطق باسم العملية السياسية إنه تم الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي لاحقاً.