فانس: لم نحدد موعداً نهائياً لاستئناف ضرب إيران

قال نائب ⁠الرئيس الأميركي جيه. دي ‌فانس الاثنين إن ‌الولايات ‌المتحدة ‌لم تضع مواعيد ​نهائية ‌لإيران ​للتوصل ⁠إلى ​اتفاق ⁠قبل أن ⁠تستأنف ⁠واشنطن شن ضربات عليها. وأضاف فانس أنّه والرئيس دونالد ترامب متفائلان إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضح فانس قائلاً: "أجرينا محادثات جيدة مع الإيرانيين وتحدثت مع الرئيس ترامب قبل نحو ساعة بشأن هذا الملف"، لكنه استدرك أن "الخيارات العسكرية وغير العسكرية لا تزال مطروحة لكننا أحرزنا بالتأكيد بعض التقدم".

وقال: "لمست اهتمام الإيرانيين الكبير بسيادتهم وإعادة بناء اقتصادهم".