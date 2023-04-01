ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الإكوادور إلى 23 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في مدينة ألوسي جنوب الإكوادور إلى 23 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وأفادت السلطات بأن الانهيارات الأرضية أثرت على نحو 850 شخصا ودمرت 57 مبنى، ويتزايد عدد الوفيات تدريجيا مع وصول مجموعات الإنقاذ إلى مزيد من المنازل التي دفنتها الانهيارات الأرضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال 67 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، بينما بلغ عدد المصابين 38 .