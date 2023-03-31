ترامب يمثل أمام المحكمة الجنائية في نيويورك الثلاثاء

يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسمياً في قضية "شراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016"، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

ووجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى الممثلة ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقالت محامية ترامب سوزان نيتشيليس في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: "نتوقع أن تتم تلاوة بيان الاتهام الثلاثاء".

وكان متحدث باسم النيابة العامة في مانهاتن أفاد في وقت سابق بأنه تم التواصل مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام"، بعدما أيدت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إليه في هذه القضية الجنائية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" عن حوالى ثلاثين تهمة تتعلق بمخالفات بهدف إخفاء عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده في الحسابات أواخر عام 2016.

وندد ترامب في بيان بـ"ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، وتوعد بأن "هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيًّا على جو بايدن".