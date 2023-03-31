هيئة محلفين أميركية توجه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب

وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بولاية نيويورك لائحة اتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد سنوات من التحقيقات في تعاملاته الشخصية والسياسية والتجارية وهزة مفاجئة في محاولته استعادة السيطرة على البيت الأبيض.

ولم تكن الطبيعة الدقيقة للتهم واضحة اليوم الجمعة لأن لائحة الاتهام ظلت سرية، لكنها تنبع من مدفوعات تم دفعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لإسكات مزاعم عن لقاء خارج نطاق الزواج.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يعملون على تنسيق تسليم ترامب نفسه، وهو ما قد يحدث أوائل الأسبوع المقبل. ولم يذكروا ما إذا كانوا يعتزمون السعي إلى سجنه في حالة الإدانة.

وترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وهاجم التحقيق مرارًا وتكرارًا، وصف لائحة الاتهام بأنها ”اضطهاد سياسي”، وتوقع أن تلحق الضرر بالديمقراطيين في عام 2024.