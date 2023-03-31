روسيا تعتقل مراسل «وول ستريت جورنال» بتهمة التجسس

قررت محكمة في روسيا أمس حبس مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بشبهة التجسس، وقالت المحكمة في بيان إن الصحافي الأميركي البالغ 31 عاماً وضع في الحبس حتى 29 مايو. ويمكن تمديد فترة الاعتقال بانتظار محاكمة محتملة. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، أمس، اعتقال مراسل الصحيفة، بتهمة التجسس، وسارع الكرملين بتحذير واشنطن من رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية بعد توقيف المراسل. وقال جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة التجسس، إن غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة إيكاترينبرغ بجبال الأورال، في مزاعم بأنه كان يسعى للحصول على معلومات سرية.

وأضاف الجهاز أن الصحافي الأميركي «جمع معلومات تمثل أسرار دولة بشأن أنشطة أحد مشروعات المجمع الصناعي للجيش الروسي».

من جانبها، قالت وول ستريت جورنال إنها «تنفي بشدة هذه المزاعم»، وتسعى للإفراج الفوري عن غيرشكوفيتش. وأضافت الصحيفة «متضامنون مع إيفان وأسرته».

وذكر جهاز الأمن أن غيرشكوفيتش «كان ينفذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي (المعلومات) من أسرار الدولة».

ولم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال. ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً في حال أدين بتهمة التجسس.

وكان غيرشكوفيتش يقوم بتغطية صحافية لكل من روسيا وأوكرانيا مراسلاً لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكّدت، أن مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الذي أوقفته روسيا بتهمة «التجسس» ضبط بـ«الجرم المشهود». من جهته، حذّر الكرملين واشنطن من أي رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة بالتجسس.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، رداً على سؤال حول احتمال اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية في أميركا عقب توقيف المراسل إيفان غيرشكوفيتش «نأمل ألا يحدث ذلك، ويجب ألا يحصل ذلك».