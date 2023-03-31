روسيا تواصل إخطار أميركا بإطلاق الصواريخ الباليستية

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال أمس إن موسكو ستواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق أي صواريخ باليستية عابرة للقارات أو من الغواصات، رغم تعليق آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الدولتين. ونقلت إنترفاكس عن ريابكوف قوله إن روسيا تعهدت بأن تلتزم بعدد الرؤوس النووية، رغم تعليق المعاهدة، وإنها ستواصل تنفيذ اتفاق 1988 بشأن تبادل إخطارات إطلاق الصواريخ.

وقال مسؤول أميركي كبير، الشهر الماضي، إن تعليق روسيا للمعاهدة أظهر أنها «قوة نووية غير مسؤولة».

وبرر الرئيس فلاديمير بوتين الأمر بقوله، إن الغرب متورط بشكل مباشر في الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية داخل الأراضي الروسية.