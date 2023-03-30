تحطم طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأميركي في ولاية كنتاكي

قال متحدث باسم الجيش الأميركي في بيان لوكالة "رويترز" إن طائرتين هليكوبتر أميركيتين اصطدمتا أمس خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.

وأضاف أنه لم يُعرف بعد وضع أفراد الطاقمين.

وقال آندي بشير حاكم كنتاكي بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى".