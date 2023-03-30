سورية.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" استهدف محيط العاصمة دمشق في الساعات الأولى من اليوم.

وقالت «سانا» عبر حسابها في «تويتر»، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت «لعدوان إسرائيلي» استهدف محيط دمشق.

وكانت وسائل إعلام سورية قد قالت فجر الخميس، إن أصوات انفجارات سمعت في دمشق، مشيرة إلى أنه قصف إسرائيلي، مضيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.

وذكر حساب على «تليغرام» يحمل اسم «يوميات دمشق» أن الدخان تصاعد في محيط حي الميدان - كفر سوسة بعد سماع أصوات قصف في سماء العاصمة.