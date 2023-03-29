مصدر سوري يكشف موعد الاجتماع الرباعي بين سورية وتركيا وروسيا وإيران

أفاد مصدر سوري مطلع بأن موسكو ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سورية وروسيا وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم: إن "نواب وزراء الخارجية سيجتمعون في موسكو يوم الاثنين الموافق الثالث من أبريل المقبل".

وأضاف أن "معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان سيشارك في الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين".

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم، أنه "سيتم عقد اجتماع بين سورية وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".