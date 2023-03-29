عاصفة هوائية شديدة تقتلع الخيام وتطيح بالمباني في سورية

تسببت عاصفة هوائية شديدة في سورية باقتلاع عشرات الخيام في مناطق الشمال السوري اليوم الأربعاء مخلفة عدة إصابات، وانهيار مباني وجدران وتوقف حركة الملاحة في الموانئ السورية.

وقال القيادي في الدفاع المدني العامل في مناطق شمالي سورية أبو محمد الإدلبي إن"عشرات الخيم في المخيمات المنتشرة في مناطق ريف حلب وإدلب اقتلعت،كما أصيب أربعة أشخاص جراء سقوط العواض الحديدية التي تحمل الخيام".

وأكد الإدلبي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن "المنطقة تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء العاصفة كما تسببت في اقتلاع منظومات توليد تعتمد على الطاقة الشمسية، والتي تعتبر المصدر الوحيد في توليد الكهرباء ".

وأضاف الإدلبي أن "عدد من الجدران إنهار في البلدات التي تعرضت للزلزال وأن المباني المتصدعة تشكل خطراً على الأهالي".

وفي مدينة حلب اكد مصدر في شرطة حلب "انهيار مبنى في حي الإذاعة بسبب العاصفة وهو من المباني التي تضررت بسبب الزلزال، كما تم الإبلاغ عن انهيار جدران كثيرة في أحياء مدينة حلب الشرقية وابتعاد الأهالي عن المرور في شوارع التي توجد بها ابنية متصدعة".

وأعلنت وزارة الكهرباء السورية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن محافظة السويداء بسبب سقوط 7 أبراج كهربائية تغذي مدينة السويداء وأن وزارة الكهرباء تعمل على إعادة صيانة خطوط الضغط العالي وإعادة الكهرباء ".

وأعلنت وزارة النقل السورية بعد ظهر اليوم أن المديرية العامة للموانىء تغلق كافة الموانئ البحرية على الشريط الساحلي باستثناء ميناء طرطوس التجاري بسبب العاصفة البحرية ومايرافقها من اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية التابعة للجيش السوري أن" سورية سوف تشهد منخفضاً جوياً قطبي المنشأ اليوم الأربعاء وأن سرعة الرياح تتجاوز 100 كيلو متر في الساعة أحياناً ".