تفتيش 5 بنوك فرنسية بسبب تهرب ضريبي وغسل أموال

تقوم النيابة المالية في فرنسا بأعمال تفتيش في خمسة بنوك، في إطار تحقيقات جارية بشأن وقائع تهرب ضريبي وغسل أموال، بحسب ما ورد في بيان صدر أمس.

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن التحقيقات تتعلق ببنوك موجودة في باريس وحي «لا ديفينس».

ولم يسمِّ البيان الشركات المتورطة في الأمر.

على صعيد متصل، قال بنك «سوسيتيه جنرال» إن مقره الفرنسي يخضع لعمليات تفتيش في إطار التحقيقات. فيما ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أسماء «إتش إس بي سي هولدينغز» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«ناتيكيس»، ضمن التحقيقات.