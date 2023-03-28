زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة شمال اليابان، بعد ظهر الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.

وسُجّلت الهزّة عند الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومتراً، وشعر بها أيضاً سكان جزيرة هوكايدو.

ولم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

وغالباً ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يُسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ. وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جداً لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعداداً لزلزال كبير.