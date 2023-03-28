اشتداد القتال حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء إن القتال اشتد بالقرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، ما يزيد احتمال وقوع حادث نووي مرتبط بالحرب.

وأضاف في مقابلة مع "أسوشيتد برس": "هناك مستوى متزايد من القتال النشط في منطقة محطة زابوريجيا. فريقي هناك يتحدث عن شن هجمات يومياً، وأصوات أسلحة ثقيلة. هذا ثابت من الناحية العملية".

وفي حديثه قبل يوم من عبوره الخطوط الأمامية للمرة الثانية لزيارة المحطة، قال غروسي إنه شعر أن من واجبه تكثيف المحادثات التي تهدف لحماية المفاعل.

والتقى غروسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، وقال إنه من المحتمل أن يتوجه إلى روسيا في الأيام المقبلة.