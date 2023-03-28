لشبونة.. مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل المركز الإسماعيلي

قالت الشرطة البرتغالية إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب آخرون في هجوم بسكين في مركز الطائفة الإسماعيلية في لشبونة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة في بيان أن رجلاً مجهول الهوية يحمل سكيناً كبيراً هاجم المركز الشيعي في لشبونة قبل الساعة 11 صباحا (1100 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الشرطة النار عليه بعد رفضه إلقاء السلاح واقترابه من أفراد الأمن وهو يحمل السكين. وألقت القوات القبض عليه ونقلته إلى المستشفى.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي"، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تقديم أي تفسير للجريمة.