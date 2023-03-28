إغلاق عشرات المدارس في بلغاريا بسبب تهديدات بوجود قنابل

أعلنت الشرطة البلغارية أن عشرات المدارس في مختلف أنحاء البلاد طُلب منها الإغلاق الاثنين والثلاثاء بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل.

وقال وزير الداخلية إيفان ديميردجييف: "توصل المحققون إلى نتيجة رئيسية بان هذه هي هجمات مختلطة مرتبطة بشكل ما بروسيا".

وطلبت السلطات البلغارية المساعدة من أجهزة الاستخبارات التابعة لشركائها وخصوصا الولايات المتحدة في محاولة لمعرفة مصدر هذه التهديدات.

وأعلنت السلطات أن مصدر التهديدات عبر البريد الإلكتروني حسابات غوغل.

وجاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "هناك متفجرات تي ان تي وضعت في كل المدارس. ستنفجر مدارسكم قريبا".

وأدى هذا الانذار إلى إجلاء عشرات التلاميذ من المدارس في العاصمة صوفيا ومدن تقع على البحر الأسود، بورغاس وفارنا وبليفن في شرق بلغاريا وبليفين في الشمال ما أثار حالة من الذعر، ولم يتم العثور على متفجرات حتى الآن في المدارس.

وإجمالاً تم تسجيل 102 تهديد بوجود متفجرات منذ الأمس.