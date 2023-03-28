وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على الاجتماع خلال رمضان

قالت وكالة الأنباء السعودية، أمس، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان، بموجب اتفاق لاستعادة العلاقات.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفياً للمرة الثانية خلال أيام قليلة. وقالت الوكالة «جرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي». كانت إيران والسعودية اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف العلاقات.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بين الجانبين، والذي تمت بوساطة الصين، بعد محادثات لم يكشف عنها من قبل في بكين بين مسؤولين أمنيين كبار من البلدين.