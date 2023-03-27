نتنياهو يعلن تعليق إجراءات تعديل النظام القضائي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، تعليق العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

وأضاف: "انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون في الكنيست".