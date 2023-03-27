هجوم على مدرسة ابتدائية في الولايات المتحدة.. ومقتل 3 أطفال

أطلق مسلّح النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي (جنوب الولايات المتّحدة)، اليوم الاثنين، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أطفال وسقوط عدد من المصابين، ومقتل المهاجم، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة ناشفيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إطلاق النار وقع في كوفنانت سكول التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.