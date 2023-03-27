إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية في الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابياً سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى "ملوكي لحبيب" المكنى بـ "ربيع"، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ عام 2012.

وأشار البيان إلى ضبط رشاش من نوع كلاشنيكوف، وقنبلتين يدويتين بمشعلين، و5 خزنات ذخيرة، وكمية من الذخيرة، بحوزة الإرهابي.