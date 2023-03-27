الكرملين: لا تراجع عن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة بخطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، على الرغم من تهديدات الغرب بفرض عقوبات.

وأضاف: "بالطبع، مثل هذا رد الفعل لا يستطيع أن يؤثر على خطط روسيا".

وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد دعا بيلاروس للتخلي عن أسلحتها النووية، وهدد بفرض عقوبات عليها في حال لم تقم بذلك، وقال في تغريدة إن "استضافة أسلحة نووية روسية سوف يكون تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي.. مازال يمكن أن توقف بيلاروس هذا الأمر، إنه خيارها".