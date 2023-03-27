الإضرابات توقف حركة النقل في ألمانيا

توقف العمل في شبكة المواصلات الألمانية بشكل شبه كامل، صبيحة اليوم، بسبب الإضراب عن العمل، الذي قرره أكبر نقابتي عمال في البلاد.

وأعلن موظفون، وعمال في المطارات، والموانيء، وشبكة الأنفاق، والسكك الحديدية، الإضراب عن العمل، وتنظيم مظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد، بداية من منتصف ليلة الإثنين، مساء الأحد.

وتطالب النقابات برفع الأجور، لمساعدة أعضائها على تحمل تكلفة المعيشة المرتفعة.