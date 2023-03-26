نتنياهو يقيل وزير الدفاع بعد معارضته التعديلات القضائية

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت بعد أن قال إن على الحكومة تأجيل المضي قدما في خطط أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء "قرر نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".

وخالف غالانت، وهو أيضا عضو في الكنيست عن حزب رئيس الوزراء ليكود اليميني، موقف الحزب العام أمس السبت عندما جاهر بدعوة نتنياهو ​إلى تعليق إقرار التشريع.

وقبلها ذكر أن الاحتجاجات على التعديلات القضائية في أنحاء إسرائيل، والتي انضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط، تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي.