دمشق تدين القصف الأميركي على مواقع شرق سورية

دانت الحكومة السورية، اليوم السبت، قصف القوات الأميركية مناطق دير الزور شرق سورية، مؤكدة تمسكها بإنهاء الوجود الأميركي في مناطق شرق سورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية -في بيان لها اليوم السبت- " تدين سورية الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الولايات المتحدة الأميركية على بعض المناطق في محافظة دير الزور، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية ".

واعتبرت أن " الأكاذيب الأميركية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني و الانتهاك الفاضح لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكدت الخارجية السورية على "تمسك دمشق ببسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأميركية، وتطالب جميع دول العالم بالتضامن مع سورية للحفاظ على وحدة أرضها".