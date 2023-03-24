مسؤول إيراني:إصابة 82شخصا في زلزال خوي بشمال غرب البلاد

أعلن المدير العام لادارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، بشمال غرب إيران، اليوم الجمعة، إصابة 82 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بالمحافظة صباح اليوم.

وأشار أمير عباس جعفري إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جعفري: "تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر".

كان زلزال بقو 5.6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب من جديد صباح الجمعة مدينة خوي .

يشار إلى أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب خوي أواخر شهر يناير الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصا أخرين ، وأضرار بما بين 20إلى 50 % من الوحدات السكنية .

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37الف قتيل و 100 ألف مصاب .