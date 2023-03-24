تسرب مياه مشعة من محطة نووية أميركية

تسربت مياه تحتوي على مادة مشعة للمرة الثانية خلال أسبوع، من محطة نووية بالقرب من مدينة مينيابوليس الأميركية.

وقالت الشركة المشغلة للمحطة إنه سيتم إغلاقها، موضحة أنه لا يوجد خطر على الجمهور.

وقبل نحو أسبوع، قالت شركة "إكسل إنرجي" إن حوالي 400 ألف غالون (1.5 مليون لتر) من المياه الملوثة بالإشعاع تسربت من محطة الطاقة النووية في ولاية مينيسوتا، موضحة حينها أنه جراء احتواء التسرب بصورة كاملة في موقع المحطة، ولم يُرصد خارج نطاقها.