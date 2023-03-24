إثيوبيا تعين مسؤولاً في جبهة تيغراي رئيساً للحكومة المؤقتة في الإقليم

قالت الحكومة الإثيوبية أمس إنها عيّنت مسؤولاً كبيراً في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيساً للحكومة المؤقتة في الإقليم بعد اتفاق سلام أنهى نزاعاً استمر عامين. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في خطوة قال إنها ستسهم في تعزيز اتفاق السلام الذي أبرم في نوفمبر 2022. وغرّد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد «عين رئيس الوزراء أبيي أحمد غيتاتشو رضا رئيساً للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي». وكان تشكيل حكومة انتقالية لهذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا وشطب جبهة تحرير شعب تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية، من البنود الرئيسة لاتفاق السلام الموقع في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا.