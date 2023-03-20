الرئيس الصيني في الكرملين: بوتين صديق عزيز وقائد قوي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه مقتنع بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024، واصفاً إياه بـ"الصديق العزيز".

وقال شي لبوتين في مستهل محادثاتهما في الكرملين: "أعلم أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية أخرى في بلدكم العام المقبل".

وأضاف: "بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدماً كبيراً في تحقيق ازدهار البلاد في السنوات الماضية. وأنا واثق من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الحميدة".

ووصف شي، الذي تُرجمت كلماته إلى الروسية، بوتين بأنه "صديقه العزيز"، واستخدم بوتين المصطلح نفسه لضيفه.