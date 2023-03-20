بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أفريقيا بالحبوب مجاناً حال عدم تجديد اتفاق البحر الأسود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا ستزود الدول الأفريقية بالحبوب مجانا في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو المقبل.

وأضاف في اتصال عبر الفيديو خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة أفريقيا.