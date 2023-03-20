شركة نفط الكويت تعلن عن تسرب نفطي وإعلان "حالة الطوارئ"

صرح المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت قصي العامر (نائب الرئيس التنفيذي للشؤون للإدارية) عن إعلان الشركة لحالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد.

وأكد العامر عن عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الانتاج بالإضافة الى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث كما ذكر في صحيفة القبس.

ونوه العامر بأن «الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الاجراءات 1 المتبعة في الشركة، مضيفاً بأن الشركة سوف توافيكم بآخر التطورات أولاً بأول».